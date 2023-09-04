بتكلفة 156 ألف جنيه جوازات عطبرة تبدأ إجراءات استخراج الجواز





بدأت إدارة الجوازات بولاية نهر النيل يوم الأحد وسط إهتمام رسمي وشعبي كبيرين بدأت إجراءات إستخراج وتجديد الجواز الإلكتروني.

وشهد اليوم الأول اقبالاً كبيراً من الجمهور حيث استعانت إدارة الجوازات بخيام خارجية لاستيعاب الأعداد الكبيرة وقدمت شرطة محلية عطبرة بتوجيه من العميد شرطة الطيب محمد علي أرتولي قدمت كميات من المياه الباردة للمواطنين.

ووقف الأستاذ يحيى خالد المدير التنفيذي لمحلية عطبرة يرافقه مدير شرطة المحلية العميد شرطة الطيب أرتولي وقفا على ضربة البداية بإدارة الجوازات بعطبرة واستمعا إلى شرح مفصل حول حجم الإستعدادات قدمه العقيد شرطة محمد تاج السر مدير إدارة الجوازات بالولاية والذي أكد تجاوز كافة العقبات الفنية التي أوقفت عمليات إصدار وتجديد جواز السفر منذ اندلاع تمرد ميليشيات الدعم السريع.