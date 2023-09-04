جمعية البر والتواصل تنظم يوم لإصحاح البيئة بمستشفى الروصيرص





نظمت جمعية البر والتواصل بحي النهضة بسوبا بمدينة الروصيرص بالتعاون مع مبادرة دروب الأمل اليوم يوماَ في مجال صحة البيئة بالتركيز على مستشفى الرصيرص بتنظيف العنابر والمرافق الصحية.

وأكدت الأستاذة كوثر يوسف العطا من إدارة المشروعات بالجمعية أن الجمعية تعتمد بصورة رئيسة على طاقة ومجهودات الشباب من الجنسين.

وأضافت أن الجمعية أعدت مبادرات مجتمعية ونفذت عدة مشروعات في مجال دعم وإسناد النازحين من الخرطوم والعائدين من دول الجوار مضيفة أن الجمعية عملت شراكات مع عدد من المنظمات لتنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية وسط قطاعات المرأة والشباب.

من جانبه أثنى المدير الطبى لمستشفى الرصيرص على المبادرة داعياً الجمعيات والمنظمات أن تحذو حذو الجمعية والمنظمة بالإسهام في دعم المستشفى بالمعينات اللازمة وتنفبذ برامج صحة البيئة.