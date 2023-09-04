نهر النيل تدشن المنحة اليابانية لعربات الإسعاف

وأشاد محمد البدوي صباح الأحد بالدور المتعاظم الذي ظلت تقوم به المنظمات الدولية والمانحين تجاه مواطن الولاية مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات والضوابط وفق الشأن المحلي والوحدات الإدارية، وقال إننا لا نبخل علي مواطن الولاية في كل ما يخص الحقوق المشروعة له، مشيراً إلى سعيهم الدووب في توفير كل الخدمات الصحية لينعم بها إنسان الولاية في المدن والأرياف.