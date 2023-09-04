طب وصحة
نهر النيل تدشن المنحة اليابانية لعربات الإسعاف
دشن الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل من أمام مباني أمانة الحكومه بالدامر المنحة اليابانية والخاصة بعربات الإسعاف للولاية بحضور الدكتور عبد المنعم بله وزير الصحة المكلف، أعضاء لجنة الأمن بالولاية وأمين عام الحكومة.
وأشاد محمد البدوي صباح الأحد بالدور المتعاظم الذي ظلت تقوم به المنظمات الدولية والمانحين تجاه مواطن الولاية مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات والضوابط وفق الشأن المحلي والوحدات الإدارية، وقال إننا لا نبخل علي مواطن الولاية في كل ما يخص الحقوق المشروعة له، مشيراً إلى سعيهم الدووب في توفير كل الخدمات الصحية لينعم بها إنسان الولاية في المدن والأرياف.
وأوضح الدكتور عبد المنعم بلة وزير الصحة المكلف بالولاية أن المنحة من الإسعافات الأربعة والتي تعتبر غرفة عناية مكثفة من ناحية تجهيزها هي الدفعة الأولى والخاصة بالمنحة اليابانية مشيراً إلى أنها ستساعد في تخفيف العبء فيما يخص الخدمات العلاجية الإسعافية .
واضاف أن هذا النوع من العربات سيواكب طبيعة المناطق الوعرة بالولاية والتي يصعب الوصول إليها محيياً جهود المنظمات والمانحين ووزارة الصحة الاتحادية في التوزيع الأمثل للمنح.
سونا
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