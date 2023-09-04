🔴فيما تأجلت رحلة الأحد الى السودان .. مصر للطيران تحدد موعد رحلاتها





فيما تأجلت رحلة يوم الأحد التي كان مفترض أن تسييرها شركة مصر للطيران بين القاهرة وبورتسودان دون توضيح رسمي، أعلنت عن تسييّر رحلتين في الخامس والثامن من هذا الشهر.

وكشف وكلاء عن أن السعر الرسمي للتذكرة بلغ 485 دولار للرحلات بين بورتسودان والقاهرة على متن مصر للطيران.

فيما تنتظر شركتي تاركو وبدر تحديد السُلطات المصرية موعد إستئناف الرحلات بين البلدين بعد الموافقة على طلبيهما الأسبوع الماضي

بورتسودان: طيران بلدنا