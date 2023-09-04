سالي عثمان تتضامن مع إيمان الشريف: شهادات الناس في حقك تكفيك





عقب الحملة التي تعرضت لها الفنانة “إيمان الشريف”، وتداول مقطع فيديو “مفبرك” نسب لها، وجدت تضامناً واسعاً من قطاعات إعلامية ومجتمعية من الشعب السوداني.

ونشرت الإعلامية “سالى عثمان” من تلفزيون الشرق، صورة للفنانة ايمان الشريف وزوجها وابنتهما، مصحوبة بتعليق: ” كل الدعم وكامل التقدير .. شهادات الناس في حقك تكفيك”.

وتفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع حملة التشويه التي تعرضت لها “إيمان الشريف” بإيجابية بحسب رصد محرر “النيلين”، وكان أبرز المتضامنين مع الفنانة زوجها العازف إيهاب عوض “شيكو” والذي كتب “اقدلي وسكتي الخشامه المحروق يروق شوية”.

شاهد تفاعل الإعلامية سالي عثمان مع إيمان الشريف:

رصد وتحرير – “النيلين”