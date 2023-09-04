شاهد بالفيديو.. سعودي يزرع شريحة ذكية في يده ويستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة مثيرة





لم تتوقف ثورة الذكاء الاصطناعي عن النمو والتطور في كل يوم، مع تعدد الاستخدامات والطلب العالي لهذه التقنيات المثيرة.

نجح الشاب السعودي أنس الغامدي في زرع شريحة ذكية في يده، واستطاع من خلالها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كثير من المجالات الحياتية.

أنس الغامدي بأسلوب مثير نقل البيانات إلى يده عبر تلك الشريحة الذكية، واستطاع أن يفتح أبواب الفندق والسيارة، واستطاع أن يطالع حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها من الاستخدامات.

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رصد وتحرير – “النيلين”