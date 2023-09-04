البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى يصل جوبا واستقبال رسمي من سلفاكير – شاهد الصور

وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صباح اليوم إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، فى زيارة رسمية. وكان في إستقباله بمطار جوبا الدولي الرئيس سلفاكير ميارديت، وأعضاء البعثة السودانية لدى جمهورية جنوب السودان،وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة.