سياسية

البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى يصل جوبا واستقبال رسمي من سلفاكير – شاهد الصور

2023/09/04
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البرهان و سلفاكير

وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صباح اليوم إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، فى زيارة رسمية. وكان في إستقباله بمطار جوبا الدولي الرئيس سلفاكير ميارديت، وأعضاء البعثة السودانية لدى جمهورية جنوب السودان،وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة.
وسيجري رئيس المجلس، مباحثات مع الرئيس سلفاكير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبيين الشقيقين ، و تطورات الأوضاع فى السودان. إضافة إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك.
ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمدإبراهيم مفضل .
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إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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