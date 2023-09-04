شاهد بالفيديو .. البرهان: “نحن مرقنا رجالة عديل كده، ومافي دولة ولا تنظيم ساعدنا”





قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان”، بأن خروجه من الخرطوم لم يكن بمساعدة أي دولة أو جهة أو تنظيم، وأن هذا القرار كان من قيادة الجيش السوداني.

وكرر “البرهان” التأكيد بأن خروجه من الخرطوم وقيامه بهذه الجولة في المناطق العسكرية داخل وخارج العاصمة تم بعمل داخلي منظم، وكل الشغل الشغالنو دا شغلنا برانا، ولم يتم بصفقة ولا اتفاق، وكل من يردد ذلك فهو كذاب. وأضاف قائد الجيش السوداني “نحن مرقنا رجالة عديل كده”. وذلك بحسب رصد محرر “النيلين” على المشاهد المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال البرهان أمام جمع قواته بأن من يريد مساعدة السودان من أجل النهوض والإعمار فمرحباً به، ومن يريد فرض الإملاءات فليرجع بمساعدته.

شاهد حديث البرهان :

رصد وتحرير – “النيلين”