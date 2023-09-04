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بالفيديو والصور .. سلفاكير يحتضن البرهان في مطار جوبا بجنوب السودان

2023/09/04
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البرهان و سلفاكير

وصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى جنوب السودان للقاء الرئيس سيلفا كير، ضمن ثاني زيارة خارجية للبرهان منذ نشوب الحرب ببلاده في أبريل الماضي.

وأعلن مجلس السيادة السوداني الحاكم في بيان أن البرهان سيناقش مع كير الصراع في السودان.

وقام سلفاكير باحتضان البرهان في الاستقبال الرسمي في مطار جوبا، حيث يعد اللقاء بعد غيبة طويلة بين الزعيمين.

ويرتقب أن يجري البرهان زيارة إلى السعودية، التي عقدت، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، اجتماعات مع طرفي الصراع أسفرت عن اتفاقات لوقف إطلاق النار لم تدم طويلا.

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سكاي نيوز عربية + الحرة

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