السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن استمارة لتسجيل الطلاب المقبولين في مصر

طرحت السفارة السودانية في القاهرة استمار لحصر وتسجيل الطلاب المقبولين للدراسة في الجامعات المصرية للعام 2023/ 2024، وذلك تمهيداً لمساعدتهم في منحهم الإقامة.

وقالت السفارة على صفحتها الرسمية في فيسبوك:

في سعينا نحو استقرار أوضاع مواطنينا في جمهورية مصر العربية، تعلن سفارة السودان في القاهرة عن طرح استمارة خاصة لتسجيل وحصر أعداد الطلاب المقبولين للدراسة بالجامعات المصرية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م في قوائم تمهيداً لرفعها للسلطات المعنية بغرض تسهيل إجراءات منح التأشيرة والإقامة الطلابية، وذلك وفق الضوابط المذكورة سابقاً في إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر.