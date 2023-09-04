سياسية

السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن استمارة لتسجيل الطلاب المقبولين في مصر

2023/09/04
egy empasy
سفارة السودان القاهرة

طرحت السفارة السودانية في القاهرة استمار لحصر وتسجيل الطلاب المقبولين للدراسة في الجامعات المصرية للعام 2023/ 2024، وذلك تمهيداً لمساعدتهم في منحهم الإقامة.
وقالت السفارة على صفحتها الرسمية في فيسبوك:
في سعينا نحو استقرار أوضاع مواطنينا في جمهورية مصر العربية، تعلن سفارة السودان في القاهرة عن طرح استمارة خاصة لتسجيل وحصر أعداد الطلاب المقبولين للدراسة بالجامعات المصرية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م في قوائم تمهيداً لرفعها للسلطات المعنية بغرض تسهيل إجراءات منح التأشيرة والإقامة الطلابية، وذلك وفق الضوابط المذكورة سابقاً في إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر.
يُرجي من الطلاب المعنيين التسجيل في الاستمارة عبر الرابط: https://tinyurl.com/yckzrhdf أو بالمسح على الـQR code المعروض. ويتوقف التسجيل في نهاية يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.
375259258 146401861852410 1209116514311837980 n.jpg? nc cat=105&ccb=1 7& nc sid=49d041& nc ohc=7LeDJIPaUIEAX Knjzc& nc ht=scontent.fcai19 4
رصد وتحرير – “النيلين”

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/04