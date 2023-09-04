سياسية
السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن استمارة لتسجيل الطلاب المقبولين في مصر
طرحت السفارة السودانية في القاهرة استمار لحصر وتسجيل الطلاب المقبولين للدراسة في الجامعات المصرية للعام 2023/ 2024، وذلك تمهيداً لمساعدتهم في منحهم الإقامة.
وقالت السفارة على صفحتها الرسمية في فيسبوك:
في سعينا نحو استقرار أوضاع مواطنينا في جمهورية مصر العربية، تعلن سفارة السودان في القاهرة عن طرح استمارة خاصة لتسجيل وحصر أعداد الطلاب المقبولين للدراسة بالجامعات المصرية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م في قوائم تمهيداً لرفعها للسلطات المعنية بغرض تسهيل إجراءات منح التأشيرة والإقامة الطلابية، وذلك وفق الضوابط المذكورة سابقاً في إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر.
يُرجي من الطلاب المعنيين التسجيل في الاستمارة عبر الرابط: https://tinyurl.com/yckzrhdf أو بالمسح على الـQR code المعروض. ويتوقف التسجيل في نهاية يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.
رصد وتحرير – “النيلين”
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