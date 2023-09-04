المساحات المزروعة بالقضارف تصل 7.528 مليون فدان وتفوق الخطة التأشيرية





تخطت المساحات المزروعة بولاية القضارف الخطة التأشيرية الموضوعة من قبل وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية والبالغة 7.1 مليون فدان إلى 7.528 مليون فدان .

وكشف المهندس عمر أحمد محمد البشير مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف في تصريح (لسونا) إرتفاع مساحات الذرة إلى 5,5 مليون فدان والسمسم 998 ألف فدان والدخن 585 الف فدان والفول السوداني 115 الف فدان والقطن المطري 110 الف فدان وزهرة الشمس 56 الف فدان وفول الصويا 7300 فدان والتسالي 57 الف فدان وتوقع زيادة مساحات التسالي خلال الفترة القادمة.

وأشار عمر محمد لإرتفاع التمويل الزراعي إلى 33 ترليون بجانب إرتفاع عدد المزارعين الممولين إلى 3,329 الف مزارع لمساحة 3,8 مليون فدان.