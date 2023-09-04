التأمين الصحي بالنيل الأبيض : مقابلة 200 مريضا بعيادة اختصاصي أمراض قلب الاطفال الزائر

قال دكتور حيدر محمد هاشم مدير الخدمات الصحية بالتأمين الصحي إن إدارته نجحت في توفير (برنامج الطبيب الزائر خدمة) هذا التخصص الدقيق مما ساهم في تقليل التكاليف بالنسبة للمرضى خاصة وأن الولاية استقبلت مرضى في هذا التخصص النادر من ولايات كردفان، دارفور، الجزيرة وسنار.

مبيناً أن العيادة استقبلت متابعات مرضى جدد ومتابعات لمرضى سابقين، مشيداً بجهود الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي في توفير معينات نجاح هذه الزيارة التي تمكن من خلالها اكثر من 200 مريضاً لمقابلة الاختصاصي الزائر ووجدت الرضا والقبول من قبل المستفيدين تمكنت الادارة التنفيذية للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض ممثلة في إدارة الخدمات الصحية في تنفيذ عيادة اختصاصي أمراض قلب الاطفال الزائر للولاية دكتور عبدالباسط محمد احمد بمركز صحي التجاني محمد خير بكوستي والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام ضمن برامج الطبيب الزائر الذي ينفذه التامين الصحي بالولاية. وقال دكتور زكريا آدم أحمد المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية إن برنامج الطبيب الزائر خدمة دأب التأمين الصحي على القيام ضمن خطة السنوية لإدارة الشأن الصحي.