سياسية
الخارجية السودانية: استقبال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لممثلي المليشيا المتمردة يمثل تهديداً مباشراً لسيادة الدول الأعضاء
قالت وزارة الخارجية السودانية إن استقبال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لممثلي المليشيا المتمردة هو بمثابة منح حركات المعارضة المسلحة والمليشيات شرعية لا تستحقها ويمثل تهديداً مباشراً لسيادة الدول الأعضاء.
واستغربت الخارجية لإصرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على التمادي في التعامل مع مليشيا متمردة تمارس أسوأ الممارسات الإرهابية وأبشع الفظائع ضد المدنيين.
وقالت الخارجية السودانية بأن لقاء موسى فكي ومستشار الدعم السريع سابقة خطيرة ومخالفة لنظم وأعراف الاتحاد الإفريقي.
وقالت الخارجية السودانية بأن سفارتها في أديس أبابا طلبت اجتماعا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للاحتجاج على هذه الخطوة ومعرفة دوافعها وأسبابها غير المفهومة وغير المبررة.
الناطق الرسمي – الخارجية السودانية
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