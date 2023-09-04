عثمان ميرغنى: هذه الزيارة تكرس معظم اهتمامها على ملف جنوب كردفان ووجود الحركة الشعبية





أوضح عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، دور دول الجوار في مساعدة السودان، قائلًا:” إن زيارة البرهان إلى جوبا لعقد مباحثات مع سيلفا كير تعتبر الزيارة الثانية ، حيث تأتي زيارته الأولى إلى مصر باعتبار أن مصر دولة ذات شأن في الملفات السودانية خاصة المتصلة بالإقليم وبالأسرة الدولية ككل”.

وأضاف ميرغني، خلال مداخلة مع الإعلامية آيه لطفي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية للغاية، وتلعب دورًا أساسيًا في التفاوض وإيصال الفرقاء السودانيين إلى لاتفاقيات كما حدث في اتفاق جوبا، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تكرس معظم اهتمامها على ملف جنوب كردفان ووجود الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، الذي تستضيفه دولة جنوب السودان والذي ينطلق عمليًا منها ويتلقى عبرها التسليح والمؤن الغذائية والمساعدات الإنسانية وكل ما يريده في المنطقة التي تقع تحت سيطرته في جنوب كردفان.

وأوضح، أن دولة جنوب السودان تعتبر الدولة الأولى التي يمكن أن تسهم في الوصول إلى اتفاق ينهي العمليات العسكرية التي بدأت الآن وبدأت تنتشر في ولاية جنوب كردفان.

صحيفة الدستور