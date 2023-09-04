ألف جواز في اليوم .. والي الجزيرة يشيد بشرطة الولاية في توفير خدمة استخراج الجواز الالكتروني

وقف والي ولاية الجزيرة ،برفقة اللواء شرطة د/سراج الدين منصور مدير شرطة الولاية على سير العمل بإدارة جوازات الولاية ،والتي تشهد خلال هذه الفترة تدافعا وإقبالا كبيرين من المواطنين بغرض استخراج الجواز الالكتروني عقب تدشين وزير الداخلية للشبكة والمصنع بمدينة بورتسودان.

هذا وقد أشاد والي ولاية الجزيرة بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها جوازات الولاية في سبيل توفير خدمة استخراج الجواز الالكتروني للمواطنين بجودة عالية، وامتدح التطور الذي تشهده وتفاني العاملين الذين ظلوا في عمل متواصل لساعات متأخرة من الليل.

وفي ذات السياق تناول مدير شرطة الولاية امتيازات جوازات الولاية بعد تهيئة بيئة العمل ، ومنحها عدد 6 نوافذ لخدمة المواطنين وقال إن هذا سيساهم كثيرا في استخراج الجواز لأكبر عدد حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية 1000جواز في اليوم ،وقد تم تبسيط المعاملات إلى جانب الإجراءات التي تمت بإغلاق الشوارع التي تعيق الحركة من أمام المركز ،وأعلن أن هناك مكاتب مفتوحة لخدمة أصحاب الاحتياجات الخاصة ، والسعي لتوفير حقيبة متحركة لكبار السن ،والمرضى ،داعيا المواطنين إلى التعاون وإحترام الارشادات الخاصة بالتنظيم ومنع التدافع لضمان تقديم الخدمات بسرعة كسباً للوقت ،وأكد مدير شرطة الولاية قدرة جوازات الولاية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وأن الشرطة بكل وحداتها ستظل حريصة على تقديم الخدمات المتميزة لكل مواطن.

المكتب الصحفي لشرطة السودان