الخارجية تشكر حكومة البحر الأحمر .. قطعة أرض لبناء فلل رئاسية

عبّر السيد الوكيل عن شكر وتقدير وزارة الخارجية على ما قدمته ولاية البحر الأحمر من دعم ومساندة للوزارة في هذه الفترة من خلال إستضافة مقر الوزارة المؤقت بمباني أمانة الحكومة وتسهيل عملها الي جانب استضافة البعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية.