سياسية
الخارجية تشكر حكومة البحر الأحمر .. قطعة أرض لبناء فلل رئاسية
التقى السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية اليوم الإثنين بالسيد فتح الله الحاج والي ولاية البحر الأحمر المكلف، بحضور السفير عثمان ابوفاطمة مدير مكتب وزارة الخارجية ببورتسودان.
عبّر السيد الوكيل عن شكر وتقدير وزارة الخارجية على ما قدمته ولاية البحر الأحمر من دعم ومساندة للوزارة في هذه الفترة من خلال إستضافة مقر الوزارة المؤقت بمباني أمانة الحكومة وتسهيل عملها الي جانب استضافة البعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية.
كما عبّر سيادته عن تقديره لإستجابة السيد الوالي بالتصديق بمنح وزارة الخارجية قطعة أرض في موقع مميز لتقوم الوزارة بدورها بإستقطاب الدعم الخارجي من أجل إنشاء مركز لإستضافة المؤتمرات وبناء فلل رئاسية ومقر دائم لوزارة الخارجية وان يتم انشاء محطة لتحلية المياه ومحطة للطاقة الشمسية لتمثل واجهة حضارية وسياحية للولاية كما تعود بالفائدة للبلاد من خلال إستضافة المقر للمؤتمرات الدولية والإقليمية وكذلك القمم الرئاسية.
وزارة الخارجية السودانية
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد