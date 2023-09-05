🔴 ثورة في الدعم السريع: خلافات دامية بين المسيرية والرزيقات بسبب الانسحاب وتوزيع المسروقات!”





وقعت خلافات حادة بين أفراد قبيلتي المسيرية والرزيقات في قوات الدعم السريع في السودان. يعزى سبب هذا الخلاف إلى انسحاب إحدى الكتائب من المشاركة في الحرب في شرق النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم، بالإضافة إلى الخلافات المتعلقة بتوزيع المسروقات والمركبات المنهوبة.

شرفاء القبيلتين حثوا أبناءهم على الانسحاب من الحرب، نظرًا للصور غير المشرفة التي تعرضوا لها في الصراع، فضلاً عن العديد من الوفيات والخلافات الداخلية التي تسببت في قتل بعضهم البعض.

فارس أنور