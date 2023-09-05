🔴 “عملية عسكرية ناجحة: الجيش يقضي على عدد كبير من الدعامة بسوق دقلو ويدمر عرباتهم القتالية”





قام الجيش السوداني صباح الثلاثاء بعملية نوعية في سوق دقلو بشرق النيل والمزارع القريبة منه بالعاصمة السودانية الخرطوم،

حيث تم القضاء على عدد كبير من عناصر قوات التمرد وتدمير عرباتهم القتالية. تمت هذه العملية كجزء من الجهود العسكرية للقضاء على تمرد الدعم السريع في الخرطوم واستعادة الأمن والاستقرار. وقد أسفرت العملية عن تحقيق نتائج فعالة وتقوية قبضة الجيش على المنطقة.

فارس أنور