شاهد بالصور.. وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار بورتسودان الدولي





وصلت صباح الثلاثاء أولى الرحلات الجوية من جمهورية مصر العربية، وذلك عبر الناقل الوطني “مصر للطيران”، بعد فتح الأجواء الشرقية بين السودان ومصر.

وكانت الأجواء السودانية تم إغلاقها بعد تمرد قوات الدعم السريع وتدمير مطار الخرطوم الدولي، وعقب زيارة قائد الجيش السوداني “البرهان” الأخيرة إلى مصر، تم الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات الجوية بين البلدين عبر مطار بورتسودان الدولي.

رصد وتحرير – “النيلين”