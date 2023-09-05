القوات المسلحة تتواصل مع الصليب الأحمر لتسليم 30 من الأسرى القُصّر

قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية بأنه واتباعاً للقانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب، تواصلت القوات المسلحة السودانية مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبلاد لتسليم ثلاثين فردا من عناصر المليشيا المتمردة (من القصر ) الذين تم أسرهم بواسطة قواتنا خلال المعارك التي دارت منذ إندلاع التمرد.

وسيتم التسليم بأم درمان فور تلقي الرد من ممثلي المنظمة الدولية الذين تمت مخاطبتهم بهذا الشأن بتاريخ ٢٨ أغسطس الماضي، ونشير إلي أنه سيتم أيضا تسليم مجموعة أخرى تتكون من مئتي متمرد (من غير القصر) عند إكتمال الترتيبات اللازمه مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.