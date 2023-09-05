جوازات مدني: الرسوم 140 ألف جنيهاً للكبار و92 ألف جنيهاً للأطفال





وجه الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف وأعضاء لجنة أمن الولاية٬ لدى وقوفه يوم الاثنين على سير العمل بمجمع جوازات مدني في استخراج الجوازات ٬ وجه بوضع حزمة من الإحترازات الأمنية المشددة حول المقر وتأمين المنطقة المحيطة بالمجمع.

وشدد الوالي على أهمية العمل وفق نظام الورديات، مناشداً المواطنين بعدم التدافع والازدحام والصبر وأكد إستمرار العمل بدون توقف.

من جانبه أكد اللواء حقوقي دكتور سراج الدين منصور مدير شرطة الولاية إستمرار العمل في إستخراج الجوازات بطاقة ألف جواز في اليوم وأعلن عن إجراءات لتخفيف الازدحام و توفير التقديم للجوازات في المحليات داعياً المواطنين للتحلي بالصبر وعدم التدافع وأكد إلتزام الشرطة بتنفيذ جميع طلبات إستخراج الجوازات ولفت لتخصيص نوافذ للحالات الخاصة وكبار السن.

فيما أعلنت العقيد شرطة خالدة سالم إدريس مدير جوازات مدني عن تطبيق تخفيض قيمة الجواز بواقع 140 ألف جنيهاً للكبار و92 ألف جنيهاً للأطفال.