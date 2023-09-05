ترك يدعو للعمل علي تحقيق مصلحة السودان





دعا ناظر عموم قبائل الهدندوة احمد محمد محمد الامين ترك للوحدة و مصلحة السودان عامة والشرق خاصة وما يحقق الوحدة والاستقرار وانهاء الحرب التي وصفها باللعينة.

وقال عقب لقاء وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح مع الادارات الاهلية ضمن برنامج زيارته الي ولاية كسلا بحضور والي كسلا وعدد من قيادات الولاية التنفيذية ٬ قال ان اللقاء كان مثمرا و تطرق لدور الادارة الاهلية و الأمن الغذائي وتجارة الحدود بعد قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بفتح المعابر الحدودية مع دولتي اريتريا و اثيوبيا خلال زيارته للولاية قبل يومين.