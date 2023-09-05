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ترك يدعو للعمل علي تحقيق مصلحة السودان
دعا ناظر عموم قبائل الهدندوة احمد محمد محمد الامين ترك للوحدة و مصلحة السودان عامة والشرق خاصة وما يحقق الوحدة والاستقرار وانهاء الحرب التي وصفها باللعينة.
وقال عقب لقاء وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح مع الادارات الاهلية ضمن برنامج زيارته الي ولاية كسلا بحضور والي كسلا وعدد من قيادات الولاية التنفيذية ٬ قال ان اللقاء كان مثمرا و تطرق لدور الادارة الاهلية و الأمن الغذائي وتجارة الحدود بعد قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بفتح المعابر الحدودية مع دولتي اريتريا و اثيوبيا خلال زيارته للولاية قبل يومين.
و اوضح ترك اهمية زيارات المسئولين للولايات وضرورة تكرارها والتي تصب في مصلحة الولاية مشيدا بجولات وزير الحكم الاتحادي علي الولايات في هذا الوقت العصيب واضاف ان هنالك الكثير من الاشاعات السياسية التي تظهر وجود خلافا قبليا في شرق السودان مبينا انما يحدث هو خلاف سياسي وليس بالقبلي وان هنالك مفارقات بين الاطراف فيما يختص بمسار الشرق والاتفاق الاطاري كل حسب موقفه.
سونا
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