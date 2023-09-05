تدشين مصنع ومكبس (البالات) بمشروع دال الزراعي بنهر النيل





دشن المهندس صلاح محمد علي كركبة وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية نهر النيل مصنع ومكبس البالات بمشروع دال الزراعي بمحلية أبو حمد وذلك بحضور المهندس صلاح المامون رئيس دائرة الزراعة بالولاية بمشاركة الاستاذ مأمون مجذوب شعرابي المدير التنفيذي لمحلية ابو حمد والمهندس حسام محمد مدير مشروع دال و المهندس احمد عبدالله سيداحمد مدير ادارة البيئة والجودة و السلامة بالمشروع.

وأكد الوزير ان هذا المصنع يمثل أهم الصناعات الزراعية التحويلية التي تهدف إلى تصنيع الانتاج محليا.

فيما أعلن المهندس حسام محمد مدير مشروع دال الزراعي ان السعة التشغيلية للمصنع حوالي ٢٠ طن في الساعة ويتخصص في إنتاج البالات المضغوطة.

من جانبه قال الاستاذ مامون مجذوب شعرابي المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد إن شركة دال تمثل الاستثمار الزراعي الناجح وتسخير الامكانيات المتاحة للإستفادة من الإنتاجية العالية للمشروع في التصنيع للمنتجات الغذائية والحيوانية.

ووقف وزير الإنتاج على المساحات الزراعية الكبيرة للاعلاف ومساحات تجربة زراعة القطن ضمن محصولات العروة الصيفية.