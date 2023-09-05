سياسية
ديوان الزكاة بكوستي يوزع 2210 جوال ذرة للوافدين بمراكز الايواء
قامت لجنة الإشراف علي مراكز إيواء الوافدين من ولاية الخرطوم بسبب الحرب بمحلية كوستي ظهر اليوم برئاسة الاستاذ حاتم المرير رئيس اللجنة والدكتور ادم كبير البشير مشرف اللجنة والأستاذ ياسر بشري المهدي مدير ديوان الزكاة بكوستي، قاموا بتوزيع عدد خمسمائة جوال ذرة مقدمة من ديوان الزكاة لعدد ٨٤ مركز إيواء بكوستي.
وقال الاستاذ ياسر بشري المهدي مدير ديوان الزكاة بمحلية كوستى في تصريح لـ(سونا) أن توزيع كميات من الذرة علي مراكز إيواء الوافدين تأتي استكمالا للدور الذي ظل يطع به ديوان الزكاة في دعم الوافدين بسبب الحرب.
وأشار إلي أن الديوان قام منذ بداية وصول الوافدين بتوزيع ٢٢١٠ جوال ذرة بالإضافة للمواد الغذائية من ٢٥ العدس، ٤١ جوال قمح ودخن دقيق، و٣٩ من العجول، وكما قام بالمساهمة في علاج المرضى من الوافدين بالإضافة للحالات الخاصة للوافدين بالأحياء.
سونا
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