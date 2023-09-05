بادي يستمع لتقرير حول الاوضاع الانسانية بالاقليم





استمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية بالإقليم برئاسة الأستاذ عمر الشيمي الفكي الشيمي وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة لتقرير متكامل حول التدخلات التي قامت بها اللجنة في مجال دعم المتأثرين بالأحداث بولاية الخرطوم والعائدين من دولتي جنوب السودان وأثيوبيا والمتأثرين بالأحداث الأخيرة بمحافظتي ود الماحي والروصيرص الى جانب دعم كافة المتأثرين بالإقليم، وذلك بحضور الأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي.

و أوضح الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم نائب رئيس اللجنة أن تقرير اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية تضمن تدخلات المنظمات و الجهات الحكومية الداعمة للأوضاع الإنسانية بالإقليم، وأكد أن اللجنة تمضي بخطوات ثابتة نحو تغطية كافة النازحين على مستوى الإقليم خلال المرحلة القادمة، و أبان أن السيد الحاكم أشاد بالدور المتعاظم للجنة العليا للطوارئ الإنسانية و جهودها المبذولة في سيبل معالجة الأوضاع الإنسانية بالإقليم.

و ابان المحافظ برئاسة حكومة الإقليم أن الحاكم وجه بمضاعفة الجهود والعمل على تنظيم ملتقى جامع يضم كافة المنظمات لمناقشة قضايا التدخل في قضايا التعليم والصحة والمياه، وأضاف أن الحاكم وجه بحصر كافة المتأثرين القادمين للإقليم من ولاية الخرطوم على مستوى المحافظات الى جانب العمل على تهيئة البيئة المناسبة لإستقبال المزيد من المتأثرين بالأحداث.