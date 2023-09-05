وزير الداخلية المكلف يلتقي حاكم إقليم دارفور وبدء استخراج الجوازات في الفاشر

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف اشار خلال اللقاء أن اقليم دارفور يمثل عمق استراتيجي مهم للدولة يتطلب توفير كافة الخدمات الضرورية لمواطني الاقليم خاصة الاعمال الهجرية من جوازات وسجل مدني والدفاع المدني فضلا عن الترتيب والتنسيق لقضايا اللاجئين والنازحين بالولاية عبر معتمدية اللاجئين.

فيما اشاد حاكم اقليم دارفور بالدور الكبير الذي ظلت تقوم به قوات الشرطة في حفظ الامن والاستقرار بالاقليم وتقديم كافة الخدمات الشرطية للمواطنين ، مؤكداً التزام حكومة الاقليم بتوفير الحماية والتامين لأعمال الجوازات والسجل المدني بمدينة الفاشر وتهيئة بيئة العمل لتكون جاذبة وسهلة وميسرة لمواطني الاقليم بجانب خدمات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق بالاقليم اضافة للخدمات الخاصة باللاجئين والنازحين بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين ، مشيراً الي أن حكومة الاقليم تعمل بالتنسيق مع رئاسة قوات الشرطة ووزارة الداخلية الى تعزيز دور الشرطة في عمليات التامين بالولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان