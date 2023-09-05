المرور السريع بولاية القضارف ينفذ حملات توعوية واسعه بقطاع “الخياري”

في إطار المسئولية المجتمعية التي تتبناها الإدارة العامة للمرور الداعية للحفاظ على سلامة مستخدمى الطريق نفذت ادارة المرور السريع بولاية القضارف حملات توعوية واسعة تستهدف جميع شرائح المجتمع لنشر الوعى المروري وتثقيف وارشاد المجتمع.

وترسيخ شعار المسؤولية المجتمعية اضافة الي توعيتهم بالمخاطر المترتبة من الحوادث المرورية وكيفية معرفة حقوقهم وكيفية التعامل مع الطريق وضوابط السير بهدف تحقيق الضبط المروري.

حيث تم بقطاع الخياري وهو القطاع الحاكم بولاية القضارف محلية الفاو حملة توعوية تم من خلالها نشر مطبقات تختص بالسلامة المرورية بجانب نشر الثقافة المرورية والتي لها انعكاسات كبيرة اهمها الحفاظ علي حياة المواطن.