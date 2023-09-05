لجنه مشتركة بين التخطيط العمراني بالجزيرة والسكة حديد للدفع بعمل الهيئة





أكد الأستاذ فضل المولى أبو سالف وزير التخطيط العمراني المكلف بولايه الجزيرة في الإجتماع المشترك مع هيئة السكة حديد بمكتبه صباح اليوم أهميه التنسيق والتعاون بين وزارته والهيئة للدفع بعمل الهيئة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد أن وزارته تسعى لعمل شراكات ناجحة مع مختلف القطاعات لتطوير وتحسين واجهات ومسارات حاضرة الولايه مشيرا لأهمية التنسيق بين الوزارة والهيئة والمحليات لإزالة التقاطعات التي أصبحت من أكبر معوقات العمل.

من جانبه استعرض الأستاذ عصام الدين عوض الياس مدير السكة حديد بالولايه إستثمارات الرامية لدعم موارد الهيئة .