البساتين بالقضارف توزع اكثر من سبعة آلاف شتلة مثمرة





أكدت المهندسة انتصار عيسى مدير إدارة البساتين بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف عن توزيع إدارتها لأكثر من سبعة آلاف شتلة مثمرة وظل وزينة على مستوى ولاية القضارف خلال هذه الفترة من الخريف.

وكشفت انتصار عيسى في تصريح (لسونا) عن إنتاج كافة انواع الخضروات المحسنة والتي يتم تقديمها لمزارع الخضروات بولاية القضارف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات الطبيعية بالولاية للاستهلاك المحلي.

وقالت ان إدارتها قادرة على سد النقص والحاجة من الخضر والفاكهة بفضل مراكزها الإرشادية والنموذجية المنتشرة في ثمانية مواقع مختلفة بالولاية مشيدة بدعم منظمة زوا في تأهيل مركزي المفازة والشواك.