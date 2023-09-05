شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يعلن انفصاله ويصرح: (من اليوم أنا مع الفلول والكيزان.. عمر جبريل وجوفاني يرسلونا إلى المدرعات عشان نموت وهم يقعدوا في المكيفات والنقيب سفيان يطالبنا بتأمين المنطقة أولاً ليصور مقاطعه ويرجع)





أعلن فرد بقوات الدعم السريع التي دخلت في حرب ضد القوات المسلحة منذ منتصف أبريل الماضي عن انفصاله من قوات حميدتي وذلك عبر مقاطع فيديو قام بنشرها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف فرد الدعم السريع عن معلومات هامة قادته لإتخاذ قراره بعد أن أكد أن كل القادة الميادنيين بالدعم السريع يعرفونه جيداً.

وذكر الجندي في حديثه أن قادة الدعم السريع المعروفين أمثال عمر جبريل وجوفاني ظلوا يحمسونهم ويطالبونهم لمقابلة قوات الجيش في سلاح المدرعات بينما يبقى هم في الغرف والمكيفات.

وكشف فرد الدعم السريع خلال حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين وتابعه الآلاف أن النقيب سفيان لا يخرج لتصوير مقطع حتى يضمن تأمين المنطقة التي يصور فيها مقاطعه ثم يعود مكانه.

وأكد في ختام حديثه أن لن يعود للقتال مجدداً منوهاً إلى أن كل تصريحات عمر جبريل وجوفاني كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين