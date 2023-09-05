بالصورة.. شاهد كيف ردت الفنانة إيمان الشريف على معلق وصفها بــ(الصعلوقة) و (الزانية)





شكل فيديو الفنانة إيمان الشريف “المفبرك” الذي قام بنشره نشطاء ينتمون لقوات الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي الحدث الأبرز على السوشيال ميديا السودانية رغم مرور ما يقارب الأسبوع على تداوله.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن سخرية بعض المعلقين وهجومهم على المطربة لم تنتهي وهو ما كشفت عنه الفنانة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

ونشرت إيمان الشريف تعليق من أحد منتقديها وصفها من خلاله بــ(الصعلوقة) و (الزانية) وأنها لا تمثل السودان إضافة لقوله بأنها كسرت عين الشعب.

الفنانة الشهيرة قامت بنشر صورة من تعليق الرجل وردت عليه بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (المشكله مافي رأيك المشكله في التاق اي زول اتاقيني ابتسم للاسكرين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين