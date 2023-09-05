العدل والمساواة تعزي في وفاة خميس أبكر والي ولاية غرب دارفور

قدم وفد من حركه العدل والمساواة السودانية التعازي والمواساة إلي السيد عبداللطيف إسحاق رئيس حركة جيش تحرير السودان- التحالف الوطني في فقيد الوطن الجنرال الشهيد خميس أبكر والي ولاية غرب دارفور. حيث ترأس الوفد الدكتور الطاهر الفكي رئيس المجلس التشريعي.

وضم الوفد:

السلطان يوسف محمد نورين نائب رئيس المجلس التشريعي

الباشمهندس ابوبكر حامد نور عضو المكتب التنفيذي بالحركة

العمدة ادم خاطر نائب أمين الشئون الاجتماعية

الاستاذ المرضى ابوالقاسم مختار نائب أمين التفاوض والسلام

الفريق صديق بنقو رئيس الترتيبات الأمنية باقليم دارفور

دكتور محمد ابكر أمين ولاية القضارف

الاستاذ ابوعبيدة الطاهر عبدالله نائب أمين ولاية البحر الاحمر

الاستاذ احمد جعفر (ابوالرجال) عضو الحركة