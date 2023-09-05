شاهد بالفيديو.. حسناء النيل الأزرق ريان الظاهر تستقر بإحدى القرى السودانية وتجلس وسط الكلاب الشرسة رغم تحذير الأهالي لها.. وإحدى النساء: (بعد حذرناها من الكلاب هسا بقوا حارسنها)





نشرت مذيعة النيل الأزرق ومراسلة قناة الحدث بالخرطوم ريان الظاهر مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الريان بإحدى القرى السودانية التي استقرت فيها ولم تكشف عنها بعد الحرب التي تشهدها الخرطوم.

وظهرت مراسلة قناة العربية وسط أجواء مثالية وخضرة جميلة وهي تجلس وسط مجموعة من الكلاب الشرسة التي تم تحذيرها منهم من قبل الأهالي لحظة وصولها.

وقالت ريان في حديثها الذي تابعه محرر موقع النيلين أنها خلقت صداقة مع الكلاب الشرسة رغم تحذير الناس, لترد سيدة كانت تجلس بالقرب منها (الكلاب هسا بقوا حارسنها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين