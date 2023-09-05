شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية تكشف حقيقة فيديو الفنانة إيمان الشريف بالتفاصيل والتاريخ وتقول (حتى العرب من جنسيات مختلفة أصبح الموضوع شغلهم الشاغل)





كشفت الناشطة السودانية الشهيرة سارة سعيد حقيقة الفيديو الفاضح والمتداول والذي نشرته صفحات تتبع للدعم السريع وزعمت أن بطلته الفنانة الشهيرة إيمان الشريف.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت الناشطة الملقبة بحسناء السوشيال ميديا أن الناس أصبحت تهتم بالأمور الفارغة وأصبحت مثل هذه المواضيع شغلهم الشاغل.

وذكرت في حديثها أنه بعد أن كثر الكلام في موضوع فيديو الفنانة إيمان الشريف قامت بالبحث واكتشفت أن الفيديو “مفبرك” ومنذ العام 2018 لإمرأة أخرى.

وأكدت أن ناشر الفيديو قام بتركيب صورة الفنانة إيمان الشريف, وذكرت سارة أن الفيديو شغل حتى نشطاء عرب من جنسيات مختلفة قاموا بإثارة الجدل بذكر اسم إيمان الشريف دون أن يعرفوا من هي وفي أي مجال تعمل, بعد أن قالوا أنها ممثلة سودانية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين