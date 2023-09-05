لا وجود للمتمردين.. استقرار الأحوال الأمنية وهدوءها بمحلية الدبة





أكد المدير التنفيذي لمحلية الدبة بالولاية الشمالية عباس عبدالعزيز عثمان إستقرار الأحوال الأمنية وهدوءها بالمحلية ولا وجود لأي قوات متمردة على حدود المحلية.

ونفي في تصريح لـ(سونا) الاشاعات المغرضة بوجود قوات متمردة بالقرب من مدينة الدبة.

وبين المدير التنفيذي لمحلية الدبة الي أن الإشاعات قصد منها زعزعة الامن والاستقرار والطمأنينة الذي تشهده المحلية، واضاف أن القوات العسكرية والاجهزة الامنية الاخري جاهزة لصد أي تحركات تهدد أمن المواطن وإستقراره.

واضاف عباس عبدالعزيز عثمان إن هناك تنسيق كامل بين لجنة أمن المحلية ولجنة أمن الولاية برئاسة والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي لمتابعة كل صغيرة وكبيرة بمحلية الدبة، مؤكدا ان هناك اجراءات احترازية قامت بها لجنة أمن المحلية لرصد اي مهدد امني.