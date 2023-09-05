الغرفة التجارية تدعم عدد من مراكز الايواء بالولاية الشمالية





قامت الغرفة التجارية بالولاية الشمالية بالتعاون مع الادارة العامة للتنمية الاجتماعية بتسليم عدد خمسين جوال دقيق لمجمع الشيخ فقير عوض الاسلامي بقرية أوربي كما قامت بدعم عدد من مراكز الايواء والاسر الفقيرة ب ٢٤ مرتبة إسفنج.

وأكد الامين العام للغرفة التجارية الاستاذ بكري إدريس النور أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود الغرفة المتواصل وتعاونها المستمر مع الادارة العامة للتنمية الاجتماعية في مجال العمل الاجتماعي.

وأشار الأمين العام للغرفة التجارية الي أن الغرفة ماضية في تقديم الدعم اللازم لمؤسسات الولاية المختلفة ومراكز الايواء والمؤسسات الدعوية لاسيما في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

من جانبه أوضحت مدير الادارة العامة للتنمية الاجتماعية الاستاذة منال مكاوي إبراهيم أن التعاون والتنسيق المشترك سيظل قائما بين الغرفة التجارية والادارة العامة للتنمية الاجتماعية من أجل تفعيل وتنشيط العمل الاجتماعي وخدمة شرائح المجتمع المختلفة.

وأكدت أن الترتيبات تتواصل بصورة طيبة لتدشين مشروع الخير الثاني بمحلية مروي منتصف شهر سبتمبر الجاري وذلك بالشراكة مع الغرفة التجارية.

كما أشارت الأستاذة منال مكاوي إبراهيم الي أن المشروع يتضمن زيارات تفقدية لبعض الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة والمعاشيين وشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند وتوزيع بعض المواد العينية والنقدية لهم بجانب توزيع كفالات لعدد من الأسر المتعففة وتخريج عدد من دارسي الدورات التدريبية في المجال الاجتماعي وأضافت أن مشروع الخير سيغطي جميع محليات الولاية السبع بدوره.

قال مستشار الغرفة التجارية بالشمالية لطفي عبد الله أن الاستعدادات تتواصل بصورة طيبة لانطلاق مبادرة الغرفة الخاصة بجذب رؤوس الاموال والمستثمرين خاصة الذين قدموا للولاية بسبب ظروف الحرب.

واكد أن الغرفة قامت بتجهيز إستمارات وسيتم أخذ بيانات المستثمرين ورؤوس الأموال فضلا عن عقد لقاء جامع مع وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية بهدف الاطلاع على الخارطة الاستثمارية، مشيرا إلى أن الولاية الشمالية تتميز بموقع استراتيجي تجاري مهم مع عدد من دول الجوار.