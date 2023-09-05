شاهد بالفيديو.. الفنان السوداني صلاح ولي ينقل دراماته إلى القاهرة ويصيب مواطن مصري بــ(الخلعة) بعد أن باغته بالجلوس على “حجره” أثناء تقديمه وصلة غنائية بمصر





قام الفنان السوداني الشاب صلاح ولي بنقل حركاته الكوميدية التي يقوم بها خلال حفلاته بالسودان إلى دولة مصر العربية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر ولي وهو يغني في حفل ساهر بإحدى المدن المصرية قبل أيام قليلة.

وقام الفنان المثير للجدل وكعادته بترك المسرح الذي يغني فيه لينزل للجمهور ليغني بجوارهم, أحد المصريين الحاضرين الحفل تفاجأ بالفنان صلاح ولي وهو يجلس على رجله أثناء الغناء, ليظهر كأنه “مخلوع” من الأمر وهو يضحك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين