زيارة مرتقبة للبرهان إلى الدوحة





من المنتظر أن يزور رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الدوحة في وقت لاحق خلال الفترة القادمة، وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن بلاده ستكون “إحدى محطات” البرهان الذي يجري جولة في عدد من الدول.

وأضاف الأنصاري “العلاقات القطرية السودانية اتسمت دائماً بالتواصل المستمر، وزيارات من هذا النوع ليست أمراً مستغربا” ونفى وجود علم لديه عن “طلب وساطة وُجّه أو سيوجه إلى قطر” لكنه جدد موقف قطر الداعي إلى وقف الحرب ووقف إطلاق النار في السودان.

وذكرت بعض المواقع الإخبارية السودانية أن البرهان سيصل الدوحة غدا الأربعاء، وبذلك تكون قطر الدولة الثالثة التي يزورها منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان الماضي.

وكان البرهان قد أنهى زيارة لجوبا أمس حيث التقى خلالها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وكانت أولى محطات البرهان العاصمة المصرية التي زارها الأسبوع الماضي.

الجزيرة نت