طار بمروحيته إلى أوكرانيا.. طيار روسي منشق يكشف تفاصيل “الهروب الجريء”





كشف طيار روسي عن تفاصيل انشقاقه وهروبه بمروحيته العسكرية إلى أوكرانيا، وفق ما كشفته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، عبر مقابلة مع الطيار.

وأشار الطيار الذي عرّفته كييف باسم، مكسيم كوزمينوف، إلى أنه “تواصل مع الاستخبارات الأوكرانية وشرح وضعه ورغبته”، ليصله العرض: “نضمن سلامتك ونزودك بوثائق جديدة ونوفر تعويضًا ماليا ومكافأة”.

وكان رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، قد تحدث في أغسطس الماضي عن دعم طيار روسي، ومساعدة كييف له على الانشقاق عن موسكو.

حينها صرح بودانوف لراديو “ليبرتي”، إنه “تمت تهيئة الظروف لإخراج وأسرته بالكامل” دون الكشف عن المخطط، لافتا إلى أن الطيار “نفذ الأمر بمروحية لم يعرف طاقمها ما كان يحدث”.

وكان رفقة كوزمينوف شخصين آخرين هما طاقم المروحية، وحينما علما بالوضع حاولا الهرب. ويقول بودانوف: “لسوء الحظ، تم القضاء عليهما. كنا نفضل الإبقاء عليهما أحياء، لكن هذا ما حدث”.

وعن الكيفية التي نفذ بها الهروب الجريء، قال الطيار الروسي المنشق: “كنت قريبًا من الحدود وقررت التجربة. حلقت بالطائرة على ارتفاع منخفض للغاية، ولم يفهم أي من طاقمي ما كان يحدث على الإطلاق”.

دخل كوزمينوف الأجواء الأوكرانية وكان في استقباله مسؤولون من كييف.

وخلال ذلك الوقت، كانت قناة روسية غير رسمية على تليغرام، ذكرت أن مرحية من طراز “مي 8″، حلقت إلى أوكرانيا بشكل مفاجئ، وهبطت في مدينة بولتافا “عن طريق الخطأ”، بحسب شبكة “سي إن إن”.

وقال بودانوف حول هذا الأمر: “لم يفعل أحد ذلك من قبل”.

وذكرت وسائل إعلام محلية روسية أن الطيار كان يعمل في نطاق المنطقة العسكرية الشرقية، بحسب معلومات من حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. ولفتت “سي إن إن” إلى أنها لم تتمكن من التحقق بالفعل من حقيقة هوية الطيار.

يشار إلى أن كوزمينوف ليس أول فرد من القوات الروسية يجري حوارا من أوكرانيا، لكن الحوارات السابقة المنشورة على وسائل إعلام غربية كانت لجنود أسرى لدى القوات الأوكرانية.

تحدث كثير من هؤلاء الجنود عن تعرضهم لبروباغندا روسية بشأن الحرب، قائلين إنهم “تعرضوا لمعلومات مضللة كثيرة من الإعلام في بلادهم”.

وقال الطيار المنشق خلال حديثه المنشور على موقع الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: “الحقيقة أنه لا يوجد نازيون أو فاشيون هنا، ما يحدث عار وما نراه هو قتل ودماء ودموع. ببساطة، يقتل الناس بعضهم البعض. لا يمكنني فعل ذلك أو أن أكون جزء منه”.

كما دعا عناصر القوات المسلحة الروسية الآخرين إلى “الانشقاق والهروب إلى أوكرانيا”، وقال: “ستتلقى عرضًا بوظيفة في أي مكان بغض النظر عن عملك، ستكتشف عالما من الألوان”.

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