وصول 80 ألف وافد لحاضرة ولاية شرق دارفور

ناشد مفوض مفوضية العون الإنساني بولاية شرق دارفور الأستاذ محمد أحمد جميع المنظمات الانسانية العاملة بالولاية إلى ضرورة التدخل العاجل لمساعدة الوافدين من ويلات الحرب الي ولاية شرق دارفور ، مؤكدا أن الولاية ظلت تستقبل أعداد كبيرة من الوافدين من ولايات البلاد المختلفة.

وكشف المفوض في تصريح ل(سونا) عن وصول أكثر من (80) الف إلى ولاية شرق دارفور بسبب الحرب التي شهدتها البلاد ، مبينا إن الوضع الانساني بالولاية يحتاج الى تضافر الجهود من الحكومات والمنظمات الانسانية لتقديم المواد الغذائية والايوائية للفارين من الحرب، موضحا ان المفوضية بصدد إجراء مسوحات واسعة لحصر وتسجيل الوافدين لتقديم المساعدات لهم في ولاية شرق دارفور.

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