سياسية
مدير إدارة البترول بسنار يبشر بقرب زوال أزمة الوقود
بشر مدير ادارة البترول بولاية سنار الاستاذ حيدر إبراهيم مواطني ولاية سنار بقرب انتهاء ازمة الوقود التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية مشيرا إلى أن الازمة ستنفرج في القريب العاجل.
وقال في تصريح (لسونا) ان الايام القادم ستبدأ الأزمة في الزوال نسبة لوصول باخرة محملة بالوقود بلغت الحمولة 45 مليون لتر ستصل بورتسودان مضيفا أنها ستغطي احتياجات كل الولايات.
وأوضح حيدر ان سبب الازمة هو توقف عمل مصفاة الجيلي بسبب سيطرة الدعم السريع عليها مما تسبب في الازمة التي اتضحت عبر اصطفاف السيارات أمام طلمبات الوقود الأمر الذي جعل الإدارة تستعمل مخزونها.
سونا
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