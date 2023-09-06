سياسية
وزير المالية يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
علمت وكالة السودان للانباء ان الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية سيشارك ضمن وفد عال المستوي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٧٨) بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة ٢٠-٢٥ من الشهر الحالي، بجانب عدد من الفنيين من الجهات ذات الصلة.
الجدير بالذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد خلال دورتها الثامنة والسبعين هذه ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى بشأن الصحة.
وستتيح هذه الاجتماعات لقادة العالم فرصة تاريخية لإعادة وضع الصحة في مقدمة اهتماماتهم السياسية مع إعادة التزامهم بالقضاء على السل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
سونا
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