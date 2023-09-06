وزير المالية يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

علمت وكالة السودان للانباء ان الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية سيشارك ضمن وفد عال المستوي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٧٨) بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة ٢٠-٢٥ من الشهر الحالي، بجانب عدد من الفنيين من الجهات ذات الصلة.

وستتيح هذه الاجتماعات لقادة العالم فرصة تاريخية لإعادة وضع الصحة في مقدمة اهتماماتهم السياسية مع إعادة التزامهم بالقضاء على السل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.

سونا