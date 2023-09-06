شاهد بالفيديو.. قوات العمل الخاص تقطع إمداد المتمردين في طريق بارا أمدرمان وتحصل على غنائم كبيرة





قطعت قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني طريق إمداد قوات الدعم السريع “المتمردة” الممتد من بارا – أمدرمان، وحصلت على غنائم كبيرة.

وكانت السلطات السودانية قد أغلقت هذا الطريق امام حركة المرور الرسمية بعد ملاحظة أنه يستخدم لإمداد قوات التمرد.

ويخوض الجيش السوداني حرباً من خمسة أشهر لإنهاء تمرد الدعم السريع، وقد بشر القائد العام “البرهان” بأن القضاء على التمرد قد بات وشيكاً.

شاهد الفيديو من هنا “قوات العمل الخاص”:

رصد وتحرير – النيلين