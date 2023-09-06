وزير الداخلية يوجه ببدء استخراج الجوازات وأعمال السجل المدني في مدن الأبيض والفاشر





وجه الفريق خالد حسان المدير العام لقوات الشرطة ووزير الداخلية المكلف ببدء أعمال السجل المدني واستخراج الجواز الإلكتروني للمواطنين في ولايتي شمال كردفان وشمال دارفور.

وستكون مدن الأبيض والفاشر مقر استخراج الجوازات الجديدة، وكان حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوي قد قابل وزير الداخلية المكلف في بورتسودان وبحث معه استئناف عمل السجل المدني في ولايات دارفور الآمنة.

المكتب الصحفي – شرطة السودان