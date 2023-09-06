سياسية
مدير قوات الجمارك يتفقد سير العمل بجمارك مطار بورتسودان
وقف الفريق شرطة حسب الكريم ادم النور مدير قوات الجمارك علي سير العمل بادارة جمارك مطار بورتسوودان
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مدير قوات الجمارك تلقي تنويرا من مدير ادارة جمارك مطار بورتسودان العميد شرطة الحسن عوض الكريم عن سير العمل والجهود الكبيرة لترقية وتطوير الاداء.
يذكر ان مطار بورتسودان الدولي يشهد هذه الايام ارتفاعا في حركة الطيران العالمي باعتباره منفذ البلاد الجوي مما يتطلب ضرورة تسريع وتبسيط الاجراءات الجمركية مع الالتزام بالإجراءات الجمركية الخاصة بالرقابة والتحصيل كما حث على التناغم والتعاون والانسجام مع الجهات ذات الصلة في كل ما من شانه تقديم خدمة جمركية متميزة للمواطنين بجانب تسريع الاجراءات لاجل راحة المواطنين وتسهيل حركة التجارة.
من جهة أخرى وجه مدير قوات الجمارك بتوسيع ساحات الكشف وتركيب كاميرات المراقبة و إدخال نظام الأشعة السينية لمراقبة البضائع وكشف امتعة الركاب من أجل تأمين الصادر والوارد ذلك من أجل مواكبة النظم الحديثة سيما ان المطار بدأ يستقبل الرحلات العالمية.
المكتب الصحفي للشرطة
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