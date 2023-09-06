مدير قوات الجمارك يتفقد سير العمل بجمارك مطار بورتسودان





وقف الفريق شرطة حسب الكريم ادم النور مدير قوات الجمارك علي سير العمل بادارة جمارك مطار بورتسوودان

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مدير قوات الجمارك تلقي تنويرا من مدير ادارة جمارك مطار بورتسودان العميد شرطة الحسن عوض الكريم عن سير العمل والجهود الكبيرة لترقية وتطوير الاداء.

يذكر ان مطار بورتسودان الدولي يشهد هذه الايام ارتفاعا في حركة الطيران العالمي باعتباره منفذ البلاد الجوي مما يتطلب ضرورة تسريع وتبسيط الاجراءات الجمركية مع الالتزام بالإجراءات الجمركية الخاصة بالرقابة والتحصيل كما حث على التناغم والتعاون والانسجام مع الجهات ذات الصلة في كل ما من شانه تقديم خدمة جمركية متميزة للمواطنين بجانب تسريع الاجراءات لاجل راحة المواطنين وتسهيل حركة التجارة.