تنسيق مشترك بين ولايتي الجزيرة والقضارف لتعزيز الامن و الانتشار الشرطي لمزيد من الاستقرار للولايتين

في إطار المجهودات الكبيرة الهادفة لتعزيز العمل الأمني والمنعي ين ولايتي الجزيرة والقضارف إنعقد بمباني محلية أم القرى بولاية الجزيرة الاجتماع المشترك بين لجنة أمن محلية أم القرى بولاية الجزيرة ،ولجنة أمن محلية الفاو بولاية القضارف وذلك بحضور العميد شرطة د. مبارك أبكر مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الجزيرة والعميد شرطة معتصم بلة يعقوب مدير شرطة محلية الفاو والعقيد شرطة مجاهد حسن محمد الحسن مدير شرطة محلية أم القرى و قادة الأجهزة التنفيذية والعسكرية والإستخباراتية والعدلية.

الإجتماع ناقش سير تنفيذ الخطط الأمنية بين المحليتين وأمن على إستمرار التنسيق المشترك وتكثيف الإنتشار الشرطي لمزيد من الأمن خلال الفترة الحرجة التي تشهدها البلاد كما أشاد الاجتماع بأداء القوات المرتكزة بالطريق القومي وما حققته من انجازات متلاحقة ادت الي ضبط كثير من حالات التهريبً.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان