طيران بدر يحدد موعد وشروط رحلاته الي القاهرة





حددّ طيران بدر يوم الأحد العاشر من سبتمبر موعداً لرحلته الأولى إلى القاهرة بعد غياب لأكثر من أربع أشهر.

ولفت طيران بدر إلى أن السفر من بورتسودان الي القاهرة يكون حسب الاشتراطات التالية: يُسمح بدخول حاملي التأشيرات المطبوعة فقط بشرط أن تكون دخول مفرد ” single entry ” لمدة شهر ، كرت الحمى الصفراء، لا يقبل الجواز الممدد، لا تقبل إضافات الاطفال، يُسمح بالسفر لركاب الترانزيت.

وقبل اندلاع الحرب في منتصف أبريل كان طيران بدر الأعلى تسجيلاً للرحلات بين الخرطوم والقاهرة بواقع عشرون رحلة أسبوعياً.

بورتسودان:طيران بلدنا