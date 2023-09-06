السعودية والكويت توقعان برنامجا لتأمين الأدوية لمرضى السرطان في السودان

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، اليوم الأربعاء، برنامج تعاون مشترك مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، يتم من خلاله تقديم الجمعية مساهمة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي لتأمين الأدوية الطبية لمرضى السرطان في السودان.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للشئون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها برجس حمود البرجس، بحضور سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي.

وطبقا للوكالة، يهدف البرنامج المشترك إلى دعم الجهود الإنسانية المقدمة لجمهورية السودان من خلال المساهمة في تأمين الأدوية الطبية لمرضى السرطان، إلى جانب توفير حقائب النظافة الشخصية التي سيتم شراؤها وشحنها من المملكة إلى ميناء بورتسودان.

الشروق نيوز