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بالصور.. مذيعة تلفزيون السودان مع شاعر الجيش محمد علي “أحياناً الكلمة تكون كالرصاصة”

2023/09/06
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الجيش السوداني

نشرت مذيعة تلفزيون السودان الأستاذة “هالة محمد عثمان” صورة تجمعها مع شاعر القوات المسلحة السودانية “محمد علي” ولقت عليها بكلمات معبرة وقوية.
واشتهر الشاعر محمد علي ببث الحماسة في جنود الجيش والشعب السوداني عبر كلمات قوية ورصينة تجد حظها من التفاعل والانتشار العالي، وذلك في خضم معركة القوات المسلحة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 5 شهور.
وقالت الإعلامية هالة على صفحتها الرسمية بحسب رصد محرر “النيلين” : الشاعر محمد علي .. أحيانا الكلمة تكون كالرصاصة كالمدفع كالدانة وكمتحرك كامل وهذا ماتفعله كلمات هذا الجندي الجسور التحية لك وقد تشرفت اليوم بلقائك عند مدخل قناة السودان.
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رصد وتحرير – “النيلين”

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