ترتيبات لدعم الأطفال في 400 مركز إيواء بالجزيرة عبر اليونسيف





أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بالأستاذة مانديب اوبراين ممثل مكتب اليونسيف بالسودان أن ولاية الجزيرة أكثر الولايات تأثراً بمآلات الحرب الدائرة في البلاد وإنعكس ذلك على التعليم وتوقف التحويلات المالية ومرتبات العاملين والصرف على الوحدات الإتحادية.

وأعلن تدني إيرادات الولاية إلى 12% مقارنة بقبل الحرب ولفت للجهود التي تبذلها حكومته لتوفير سلة غذائية للعاملين تحتوي على 11 سلعة أساسية وذلك لمقابلة توقف صرف مرتبات العاملين التي تبلغ 6.7 مليار جنيهاً لعدد 60 ألف عامل.

وأشار سيادته إلى التحديات التي تعترض إستئناف العام الدراسي حيث تحولت 90% من المدارس لمراكز إيواء مشيراً للتواصل مع وزارة التربية والتعليم الإتحادية لمعالجة العام الدراسي الجديد.

وإمتدح الوالي الجهود الكبيرة لمنظمة اليونسيف في مجالات التعليم والصحة .